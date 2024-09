Russische drone die neerkwam in Letland was uitgerust met explosieven

De Russische drone die zaterdag in Letland neerkwam, was uitgerust met explosieven. Dat meldt de Letse regering, die het onbemande vliegtuigje heeft onderzocht. De explosieven zijn door het leger onschadelijk gemaakt.

Het was een drone van het Iraanse type Shahed, meldde het Letse leger op een persconferentie. Vermoedelijk was het op weg naar Oekraïne. Vanuit Belarus kwam de drone Letland binnen, waar hij door het radarsysteem werd gedetecteerd. Ongeveer 90 kilometer landinwaarts kwam de drone op de grond terecht. De bevelhebber van de strijdkrachten zegt dat het nog niet duidelijk is waarom de drone in Letland is neergekomen.