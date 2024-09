'Spionagebeloega' niet gedood door mensen, blijkt uit onderzoek Noorse politie

Twee Noorse dierenrechtenorganisaties deden vorige week aangifte vanwege de dood van de witte dolfijn Hvaldimir. De dolfijn was ongeveer vijftien jaar oud. Beloega's kunnen veel ouder worden, ongeveer 60 jaar. Volgens de organisaties was het dier gezond.

Ze zeiden sterke aanwijzingen te hebben dat de beloega opzettelijk was gedood. Regina Haug van OneWhale liet weten dat er "geen twijfel mogelijk is dat dit vriendelijke, zachtaardige dier zinloos werd vermoord". De organisaties zeiden onder meer dat dierenartsen en biologen op de foto's van het dode dier schotwonden hadden gezien.

'Stok van 35 centimeter'

Voor het onderzoek zijn röntgenfoto's gemaakt van het voorste deel van de walvis, die in totaal meer dan vier meter lang is. Daar zaten ook de verwondingen, maar er is niets dat erop wijst dat dit schotwonden zijn.

Wel werd er een stok van 35 centimeter lang en 3 centimeter dik aangetroffen in de bek van het dier. De maag van het dier was leeg en de meeste organen werkten niet meer, staat in de verklaring van de politie. De politie verwacht het definitieve autopsierapport over twee weken, maar zal de zaak niet meer actief verder onderzoeken.