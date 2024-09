'Spionage-beloega' had schotwonden, zeggen dierenrechtenorganisaties

Twee Noorse dierenrechtenorganisaties hebben aangifte gedaan vanwege de dood van de witte walvis Hvaldimir. Dierenartsen en anderen hebben schotwonden in het lichaam van het dier gezien. De organisaties OneWhale en Noah zeggen dat ze sterke aanwijzingen hebben dat de beloega opzettelijk is gedood.

Volgens Regina Haug van OneWhale "is er geen twijfel mogelijk dat dit vriendelijke, zachtaardige dier zinloos werd vermoord". OneWhale was betrokken bij de bescherming van de witte walvis, die in 2019 in Noorse wateren bij de Russische grens werd aangetroffen met een tuigje waarin een camera gedragen kan worden en waarop 'Sint Petersburg' stond.