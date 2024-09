AFP Witte dolfijn Hvaldimir in 2019

NOS Nieuws • vandaag, 14:53 Wereldberoemde 'spion-beloega' dood aangetroffen voor de kust van Noorwegen

Een mysterieuze en speelse witte dolfijn dook in 2019 op voor de Noorse kust met een tuigje om zijn nek en werd daardoor al snel wereldberoemd. De beloega werd door de Noren Hvaldimir genoemd. Gisteren zag de organisatie die zich bezighield met het beschermen van de beloega Hvaldimir dood drijven voor de kust van het zuidwesten van Noorwegen. Het is nog niet duidelijk waaraan de witte dolfijn is doodgegaan.

Vijf jaar geleden troffen vissers de tamme beloega aan bij het uiterste noorden van Noorwegen. Het dier schuurde steeds langs de kiel van hun boot en vergezelde hen dagenlang. Hij was duidelijk gewend aan de aanwezigheid van mensen.

'Russische spionage-dolfijn'

Vanwege het tuigje waar een onderwatercamera aan gehangen kon worden werd al snel aangenomen dat het ging om een 'spionagedolfijn'. Bovendien stond op het label van het tuigje 'Sint-Petersburg', wat de verdenking versterkte dat het een Russische spionagedolfijn was. Dolfijnen zijn goed te trainen en kunnen daardoor worden ingezet voor spionagepraktijken.

In 2016 kocht het Russische ministerie van Defensie vijf witte dolfijnen voor "trainingsdoeleinden". Rusland heeft ontkend te maken te hebben met Hvaldimir.

De Beloega was er in 2019 slecht aan toe en moest bijgevoerd worden. De afgelopen jaren werd de witte dolfijn intensief gevolgd en werd zijn gezondheid bijgehouden. "Hij was een gezonde jonge walvis zonder tekenen van ziekte", zegt de oprichter van de organisatie One Whale tegen de Noorse omroep Norsk Rikskringkasting.

Hvaldi

Hvaldimir is een samentrekking van het Noorse woord voor walvis en de Russische naam Vladimir. In 2022, na de Russische invasie in Oekraïne, kreeg de witte dolfijn de bijnaam Hvaldi, om de gelijkenis met de voornaam van Vladimir Poetin te verzwakken.

De dode dolfijn is met touwen naar de kust gesleept en daar op een vrachtwagen gehesen.