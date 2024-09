Doden en vermisten door overstromingen in Marokko

Bij overstromingen in het zuiden Marokko zijn zeker elf mensen omgekomen en negen mensen vermist geraakt. Dat zegt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken tegen het Franse persbureau AFP. Onder de doden is één persoon met een buitenlandse nationaliteit. Welke dat is, is niet bekendgemaakt.

Zeventien prefecturen en provincies in het zuiden werden getroffen door zware onweersbuien, die overstromingen veroorzaakten. Zeven mensen kwamen om het leven in de provincie Tata, twee mensen overleden in de provincie Errachidia.

'Uitzonderlijk'

Het ministerie spreekt van een "uitzonderlijk" weerfenomeen in het gebied. "De hoeveelheid neerslag die in twee dagen is gemeten, is gelijk aan de hoeveelheid die in de regio normaal gesproken in een heel jaar valt", aldus een woordvoerder. In de provincie Ouarzazate viel 47 millimeter regen in drie uur tijd. In Tagounite, bij de grens met Algerije, viel volgens de weerdienst zelfs 170 millimeter.