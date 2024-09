Bagnaia kruipt richting WK-leider Martín met tweede plek in San Marino achter Márquez

De strijd in de MotoGP-klasse ligt weer open. WK-leider Jorge Martín scoorde tijdens de Grand Prix van San Marino slechts één WK-punt. Francesco Bagnaia werd tweede achter Marc Márquez en ligt nu nog maar zeven punten achter op Martín in de strijd om de wereldtitel.

Bagnaia mocht in Misano starten op polepositie. Voor de Italiaan voelde San Marino - de dwergstaat omringd door Italië - toch een beetje als een thuisrace. Voor de start vielen er enkele regendruppels, maar geen enkele coureur wisselde op dat moment van banden.

In ronde vier begon het opnieuw een beetje te spetteren en ging Martín naar binnen voor een motor met slicks. Maar de regen bleek van korte duur en enkele ronden later ruilde hij opnieuw van motor. De Spanjaard ging mede dankzij die misrekening uiteindelijk als vijftiende over de finish.