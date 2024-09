Reuters Franse gendarme (ter illustratie)

NOS Nieuws • vandaag, 21:12 Groep Nederlandse en Franse plofkrakers gearresteerd in Oost-Frankrijk

Dertien mensen zijn gisteren in het oosten van Frankrijk opgepakt in verband met een reeks plofkraken in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Volgens de krant Le Parisien gaat het om een Nederlandse groep.

Onder de dertien gearresteerden is een onbekend aantal Nederlanders en Fransen en één Rus. Ze zijn tussen de 25 en 30 jaar. De bende wordt ervan verdacht bijna twintig geldautomaten te hebben opgeblazen, waarvan het merendeel in Duitsland. In Frankrijk blies de groep onder meer op 22 juli een geldautomaat in Straatsburg op.

De verdachten werden allen in de buurt van de Duitse grens aangehouden. Vijf van hen hadden waarschijnlijk enkele uren voor hun arrestatie nog een plofkraak gepleegd in de Duitse stad Hagenbach.

Honderdduizenden euro's

De arrestaties volgden op gezamenlijk onderzoek van de Franse, Duitse en Zwitserse politie. Volgens de politie hebben de daders tijdens hun plofkraken enkele honderdduizenden euro's buitgemaakt.

Het grootste deel is waarschijnlijk afkomstig uit Duitsland, waar grotere bedragen in de geldautomaten worden bewaard omdat veel mensen daar nog contant afrekenen.

De dertien verdachten komen maandag of dinsdag voor de rechter in Nancy. Daar wordt bepaald of hun voorarrest wordt verlengd.

Minder goed beveiligd

Sinds in Nederland steeds meer geldautomaten 's nachts worden uitgezet en bankbiljetten na een explosie worden verlijmd, hebben veel plofkrakers hun werkterrein verlegd naar Duitsland. Daar zijn de geldautomaten niet alleen beter gevuld, maar ook minder goed beveiligd waardoor er voor de criminelen meer te halen is.