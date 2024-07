ANP De Duitse politie doet onderzoek na een plofkraak in Schönefeld in september 2023

NOS Nieuws • vandaag, 18:20 Celstraffen voor Nederlandse plofkrakers in Duitse megazaak

Vijftien voornamelijk Nederlandse plofkrakers hebben in Duitsland celstraffen opgelegd gekregen tot maximaal vijf jaar en elf maanden. De vanuit Nederland opererende bende had van november 2021 tot vorig jaar geldautomaten opgeblazen.

De mannen tussen de 23 en 43 jaar oud zouden dertig plofkraken hebben gepleegd en daarbij meer dan 3 miljoen euro hebben buitgemaakt. De materiële schade als gevolg van de plofkraken zou ruim vijfenhalf miljoen euro zijn geweest.

Voor de megazaak in het Beierse Bamberg waren oorspronkelijk ruim zeventig dagen uitgetrokken, maar eerder deze maand werd duidelijk dat de plofkraakbende een deal had gesloten met de Duitse justitie. In ruil voor bekentenissen zijn er afspraken gemaakt over de onder- en bovengrenzen van de gevangenisstraffen.

De rechtbank acht bewezen dat elf verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan het veroorzaken van een ontploffing bij een geldautomaat. Vier beklaagden werden veroordeeld wegens medeplichtigheid.

Opgepakt in Tsjechië

Sommige verdachten waren bij één zaak betrokken, anderen bij negen explosies. Een deel van de daders zat al sinds januari vorig jaar vast. Geen van de daders sprak over andere opdrachtgevers achter de schermen. In totaal stonden er zestien verdachten terecht. Het vonnis tegen een zestiende verdachte volgt later.

Een woordvoerder van het OM noemt afwikkeling van de Duitse zaak een "groot succes" en een flinke klap voor de Nederlandse plofkraakscene. Toch zijn Nederlandse criminelen nog altijd verantwoordelijk voor plokraken in Duitsland en andere Europese landen. Vorige week werden drie Nederlanders opgepakt die zouden hebben geprobeerd een geldautomaat bij Hamburg op te blazen.

In Tsjechië werd onlangs een Nederlander gearresteerd naar aanleiding van plofkraken in Drosendorf en Schrattenberg, twee plaatsen in Oostenrijk vlak bij de Tsjechische grens.

Totaal neemt af

In Duitsland zijn vorig jaar in totaal 137 Nederlanders aangehouden in verband met plofkraken. Sommigen werden bij het opblazen van een geldautomaat op heterdaad betrapt, anderen na onderzoek door de recherche.

Het aantal plofkraken in Duitsland waarbij vermoedelijk Nederlanders betrokken waren, nam voor het eerst in jaren wel af. Het waren er in 2023 367, tegen 442 een jaar eerder.