In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 21:39 Utrechtse plofkrakers sluiten deal met Duitse justitie in megazaak

Een groot deel van een Nederlandse plofkraakbende heeft een deal gesloten met de Duitse justitie. De mannen worden verdacht van het plegen van een groot aantal plofkraken door heel Duitsland.

Het gaat om de grootste plofkraakzaak in Duitsland ooit, schrijft RTV Utrecht. De zestien verdachten zijn voornamelijk mannen uit Utrecht. De bende wordt verdacht van het plegen van tientallen plofkraken bij geldautomaten in onder meer de deelstaten Beieren, Hessen, Baden-Württemberg en Thüringen. Ze zouden in totaal ruim drie miljoen euro hebben buitgemaakt. Daarbij zou voor meer dan vijf miljoen euro aan schade aangericht zijn.

'Stuk eerder klaar'

Dertien van de zestien verdachten hebben een afspraak gemaakt met de Duitse rechtbank. In ruil voor bekentenissen zijn er deals gesloten over de onder- en bovengrenzen van de gevangenisstraffen. Die zijn nu vastgelegd tussen de één jaar en negen maanden en zeven jaar en twee maanden, schrijft de krant inFranken.

Het proces zou eigenlijk tot januari 2026 duren, maar verloopt dankzij deze deal een stuk sneller. Volgens de rechtbank hoeven nu slechts drie getuigen gehoord te worden en moet er DNA-onderzoek worden gedaan. Woensdag zou de verdediging al aan het woord kunnen komen. Hoe lang het daarna nog duurt, is nog niet duidelijk. Ongeveer twee weken na de hoorzitting zal het vonnis worden uitgesproken.

Het proces vindt vanwege de omvang niet plaats in de rechtbank, maar in een sporthal op het opleidingsinstituut van de Duitse politie in Bamberg. De zestien verdachten hebben bij elkaar ruim dertig advocaten, en ook voor tolken moet er plek zijn. De hal wordt zwaar beveiligd.

Minder goed beveiligd

De mannen pleegden voornamelijk plofkraken bij pinautomaten in dorpen in het buitengebied. Pinautomaten zijn in Duitsland minder goed beveiligd dan in Nederland, waardoor plofkraakbendes hun aandacht de afgelopen jaren naar de oosterburen hebben verlegd. Er zijn daar ook relatief meer automaten, omdat Duitsers nog volop contant betalen. De automaten zitten daardoor bovendien ook nog voller.

Criminelen uit Utrecht zijn al jaren opvallend actief met plofkraken over de grens. Volgens de gemeente zijn behalve opsporing ook preventieve maatregelen hard nodig, omdat er steeds nieuwe aanwas is van jongeren die plofkraken plegen. De opbrengst, gemiddeld een ton per kraak, wordt soms gebruikt om zich in te kopen in de cocaïnehandel.

Sinds een paar jaar bestaat er in de regio een persoonsgerichte aanpak, die moet voorkomen dat jongeren verder afglijden. Utrecht wil in die aanpak ook plofkrakers meenemen die in Duitsland zijn veroordeeld.