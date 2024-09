Pro Shots Haris Medunjanin

NOS Voetbal • vandaag, 11:56 Een kunstenaar als Medunjanin heeft Oranje-opponent Bosnië niet meer Jesse Wieten redacteur NOS Sport

In januari vorig jaar in De Kuip liet hij Feyenoord nog schrikken met een weergaloze uithaal namens PEC Zwolle. Een linkervoet uit duizenden. Zoals Haris Medunjanin de bal beroerde, waren er weinig. Zeldzaam veel gevoel en altijd iets onverwachts.

Zelfs Lionel Messi was geraakt door de klasse van Medunjanin en vroeg ooit om diens shirt.

Een speler als Medunjanin staat vanavond niet op het veld als Bosnië en Herzegovina het in Eindhoven opneemt tegen het Nederlands elftal. De hoogtijdagen van het Bosnische team met de bij AZ opgeleide voormalig Nederlandse jeugdinternational Medunjanin zijn voorbij.

In stilte gestopt: 'Was er klaar mee'

Afgelopen zomer zette Medunjanin op 39-jarige leeftijd een punt achter zijn loopbaan. In stilte. Onder de hoede van coach Dick Schreuder had hij met CD Castellón promotie afgedwongen naar het tweede niveau van Spanje. Zijn laatste doel was bereikt.

"Stoppen was niet moeilijk", zegt de 60-voudig Bosnisch international. "Ik ben een liefhebber en wilde zo lang mogelijk voetballen. Dat is gelukt. Maar ik kreeg te veel pijntjes. Ik was er klaar mee. Totaal geen spijt."

Het was een loopbaan die begon bij AZ en via Sparta, Real Valladolid, Maccabi Tel Aviv, Gaziantepspor, Deportivo La Coruña, Philadelphia Union, FC Cincinnati en PEC eindigde bij Castellón.

Mooiste dagen

De mooiste dagen waren die bij de nationale ploeg met de plaatsing voor het WK van 2014 als hoogtepunt. Medunjanin was onderdeel van een gouden generatie, met Edin Dzeko en Miralem Pjanic als vaandeldragers.

Het was op dat WK na de wedstrijd tegen Argentinië in Maracanã dat Medunjanin om het shirt van Messi vroeg en Messi om het shirt van Medunjanin. De ruil werd voltrokken.

Waar Medunjanin in 2018 stopte als international en Pjanic (34) dit jaar na het missen van het EK bedankte, is de 38-jarige recordinternational Dzeko (134 interlands, 65 goals) niet stuk te krijgen. Die is erbij tegen Oranje.

"Als hij fit is, is hij nog steeds de beste", zegt Medunjanin over de aanvaller van Fenerbahçe.

AFP Bosnië op het WK van 2014, Haris Medunjanin voorste rij, tweede van rechts

Bij die ene keer op een groot toernooi in Brazilië, waar de groepsfase het eindstation was, bleef het. Oud-international Sergej Barbarez werd dit jaar aangesteld als bondscoach om de weg omhoog te vinden met de Bosniërs.

"Wel apart, een coach zonder ervaring, maar het hele land wilde hem", zegt Medunjanin. "Hij is een legende van de generatie voor ons. Hopelijk maakt hij er iets moois van."

Spits Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart) en rechtsback Amar Dedic (RB Salzburg) zijn volgens Medunjanin spelers om op te letten.

Band met Schreuder: 'Ben aan het leren'

De laatste jaren liep Schreuder als een rode draad door Medunjanins loopbaan. Een jaar na zijn overgang naar Philadelphia Union kwam Schreuder begin 2018 als assistent-trainer naar de VS. De twee kregen een hechte band.

"Als je ooit ergens hoofdcoach wordt, kom ik bij je spelen, spraken we af", vertelt Medunjanin. "Dat was bij PEC. Vervolgens vroeg hij me ook mee naar Castellón. Dat vond ik goed, als ik niet te veel hoefde te spelen. Hij luisterde niet, haha. Ik heb veel gespeeld."

AFP Haris Medunjanin viert een goal in de WK-kwalificatie in 2013

Op het trainingsveld van Castellón is Medunjanin nog dagelijks te vinden, als een van de assistenten van Schreuder. "Assistent is een groot woord", zegt Medunjanin. "Ik heb geen papieren, ben aan het leren over het trainersvak."

"Ik ben veel bezig met de jonge jongens", legt hij uit. "Hou ze scherp, wijs op het belang van discipline, hoe ze alles eruit kunnen halen. En ik leg uit hoe Dick werkt. Hij wil altijd aanvallen. Dat siert hem en dat maakt het leuk voor hem te spelen."

Botsen met coaches

Een trainer als Schreuder was Medunjanin graag vaker tegengekomen. Regelmatig botste hij met coaches, in zijn jonge jaren bij AZ zelfs met Louis van Gaal. Dat had hij nu anders aangepakt en dat is ook zijn advies voor de nieuwe generatie.

"Mond dicht en werken", zegt hij. "Misschien heb je gelijk, maar de trainer bepaalt. Gewoon doorgaan en wachten op je kans."

Pro Shots Haris Medunjanin zwaait in 2022 naar de fans van FC Cincinnati

Het voetbal en het plezier bij Castellón verlichten een klein beetje het gemis en de zorgen om zijn zoontje. Onlangs was de kleine Benjamin (4) voor het eerst bij hem op bezoek in Spanje. Normaal beperkt het contact zich tot videobellen, omdat een bezoek aan Israël, waar zijn zoontje woont met zijn ex, in deze tijd van oorlog niet mogelijk is.

"Het is lastig nu, maar we hebben in ieder geval contact", zegt Medunjanin.

Over oorlog kan hij meepraten. Toen Medunjanin zeven jaar was, vluchtte hij met zijn moeder en zus voor de oorlog in Bosnië. Het gezin belandde uiteindelijk in Alkmaar, waar hij bij AZ een plek kreeg om zijn voetbalkunsten te tonen.

De liefde voor de bal bij zoon Benjamin groeit, stelt Medunjanin vast: "Vroeger moest hij er niets van hebben, maar hij houdt opeens van voetbal. Ik hoor hem steeds Ronaldo roepen. Dat doet een beetje pijn als Messi-fan, maar we hebben nog tijd dat te veranderen."

De linkervoet heeft Benjamin niet geërfd. "Nee, hij schiet met rechts."

