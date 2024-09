Honderden evacuaties vanwege bosbrand op berg in Duitsland

In het Harz-gebergte in het midden van Duitsland woedt sinds gisteren een grote bosbrand. 500 mensen zijn geëvacueerd. Blusvliegtuigen en brandweerhelikopters vliegen de hele ochtend af en aan, schrijft omroep MDR .

De brand woedt op de flank van de Brocken, met 1142 meter de hoogste berg in de deelstaat Saksen-Anhalt. Verschillende kleinere branden kwamen in het gebied samen en vormen nu een groot front.

Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen de MDR dat hij ervan uitgaat dat de bluswerkzaamheden een aantal dagen zullen duren. Het gebied rond de berg is afgezet.

Brockenlauf

Onder de 500 evacués zijn veel toeristen en hardlopers. Vandaag zou namelijk de Brockenlauf plaatsvinden, een jaarlijks hardloopevenement. Het is onduidelijk of die wedstrijd kan doorgaan.

In september 2022 woedde ook een grote brand in het Harz-gebergte. Het duurde toen enkele dagen voordat de brand op de Brocken geblust was.