Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 13:45 Grote brand op Duits-Tsjechische grens verwoest huizen en natuur

Aan de Duits-Tsjechische grens zijn dorpen ontruimd vanwege een oprukkende bosbrand. Het vuur heeft al meerdere huizen verwoest.

Aan de Tsjechische kant van de grens is de gemeente Hrensko voor een groot deel geëvacueerd. Het gaat in totaal om zo'n tachtig inwoners.

In de gemeente Mezna moesten ook een aantal mensen hun huis verlaten. Meerdere gebouwen zijn daar verwoest door het vuur. Aan de Duitse kant van de grens worden huizen nog niet bedreigd door de vlammenzee, melden de autoriteiten.

Ongeveer zeventig Duitse kinderen die op kamp waren in het Tsjechische bos zijn geëvacueerd en teruggebracht naar Duitsland.

Waterkanonnen politie ingezet

De brand heeft volgens de brandweer honderden hectare natuur verwoest. Er zijn meerdere brandhaarden.

Ruim 350 brandweerlieden uit Tsjechië en Duitsland proberen het vuur te bestrijden. Er zijn twee helikopters en 39 brandweerwagens ingezet, melden Duitse media. Daarnaast helpen twee waterkanonnen van de politie om het vuur te blussen en vandaag worden er nog vier helikopters gestuurd.

Het blussen gaat moeizaam omdat er veel wind staat, zegt de woordvoerder van de Duitse gemeente die is getroffen. Tot nu toe raakten zeven brandweerlieden gewond. Toeristen en wandelaars hebben te horen gekregen dat ze het natuurgebied moeten vermijden.

Polen en Slowakije sturen helikopters om te helpen en Italië heeft speciale blusvliegtuigen aangeboden.

Brandweermensen bestrijden de vuurzee:

0:32 Grote brand in nationaal park op Duits-Tsjechische grens

Het vuur begon in Tsjechië in het nationaal park Boheems Zwitserland. Ondanks de inzet van de brandweer heeft het vuur zich verspreid naar het Duitse deel van het natuurgebied, Saksisch Zwitserland.

Vermoedelijk is de brand het gevolg van een kampvuur dat afgelopen weekend onbeheerd werd achtergelaten. Door de hittegolf van de afgelopen periode is de vegetatie in het bos droog, waardoor het snel vlamvat.

In de wijde omgeving is rook te zien of te ruiken. Zelfs in de Tsjechische hoofdstad Praag, 90 kilometer veder, schrijft de brandweer op Twitter.

Branden in rest Europa

Ook in andere delen van Europa zijn bosbranden. Op het Griekse eiland Lesbos woedt al dagen een grote brand. Dorpen zijn daar geëvacueerd en nationale parken zijn dicht voor het publiek.

Ook in nationaal park Dadia-Lefkimi-Soufli, dat in het noordoosten van Griekenland ligt, legt een dagenlange brand delen van de natuur in de as. Verder zijn er branden in de Peloponnesos, waardoor mensen geëvacueerd worden.

In Spanje lijken de natuurbranden, die grote gebieden troffen, inmiddels voor een groot deel geblust maar een nieuwe natuurbrand op het Canarische Eiland Tenerife baart wel zorgen. En ook in Italië, bij Gorizia, is brand uitgebroken.

In Frankrijk woedden zo'n twee weken lang grote natuurbranden bij Bordeaux. Uit cijfers van het Europese bosbrandinformatiesysteem EFFIS blijkt dat er dit jaar al meer natuurgebied is verwoest dan in heel 2021. Vorig jaar werd ruim 4700 vierkante kilometer natuur verwoest, nu al bijna 6000 vierkante kilometer.