Reuters

NOS Sport • vandaag, 00:29 Geschrokken Sinner naar US Open-finale ten koste van overgevende Draper

Jannik Sinner heeft de finale van de US Open bereikt. De Italiaanse nummer één van de wereld versloeg in New York de Brit Jack Draper (nummer 25) met 7-5, 7-6 (3), 6-2 in een duel waarin beide spelers worstelden met fysieke klachten.

Sinner speelt in de de finale tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikanen Taylor Fritz en Frances Tiafoe, dat later vannacht gespeeld wordt.

Draper hield tegen Sinner de punten kort, serveerde vaak sterk, maar een teveel aan dubbele fouten kostte hem de eerste set. Draper, die voor het eerst de halve finale van een grandslamtoernooi speelde, voelde zich niet lekker in het warme New York. De eerste set ging met 7-5 naar Sinner.

Dubbele time-out

De verschillen bleven in de tweede set heel klein. Draper had wel iets meer moeite zijn servicegames te behouden, maar werkte zich steeds uit de nesten, ook al had hij hevig zwetend zichtbaar moeite met het klamme weer.

Aan het einde van de tweede set moesten beide spelers een medische time-out nemen. Sinner verloor tijdens een lange rally de balans, waarna hij op zijn linkerhand terechtkwam. De Italiaan was aangeslagen en greep naar zijn pols, nadat hij het punt nog wel had gemaakt. Draper gaf op hetzelfde moment voor de tweede keer over op de baan.

Sinner haalde de set binnen via een tiebreak. Hij speelde even niet meer soepel, maar zijn services bleven verwoestend en later liep het weer als normaal bij de Italiaan. Met name bij Draper was de vermoeidheid op zijn gezicht af te lezen.

De derde set werd een makkelijke prooi voor Sinner.