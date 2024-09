Draper bereikt bij US Open voor het eerst halve finale grandslamtoernooi

De Engelse tennisser Jack Draper heeft voor het eerst de halve finales van een grandslamtoernooi bereikt. In de kwartfinales van de US Open versloeg hij Alex de Minaur in drie sets: 6-3, 7-5, 6-2.

De 22-jarige Draper had in drie onderlinge partijen nog nooit gewonnen van de Australiër, maar in New York is hij goed op dreef. Dit toernooi stond hij nog geen set af, ook niet aan Botic van de Zandschulp.