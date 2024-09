Muchova bereikt ondanks fysiek ongemak wederom halve finales US Open

Karolina Muchova heeft overtuigend de halve finales bereikt van de US Open. De Tsjechische won in de kwartfinale met 6-1, 6-4 van Beatriz Haddad Maia uit Brazilië.

In de halve finale wacht de winnares van het duel tussen Iga Swiatek, de nummer een van de wereld, en de Amerikaanse Jessica Pegula (WTA-6). Eerder bereikten Aryna Sabalenka en Emma Navarro al de halve finales .

Terug van blessure

De 28-jarige Muchova, nummer 52 op de wereldranglijst, bereikte vorig jaar ook al de halve finales in New York. Toen verloor ze van Coco Gauff. Na het Amerikaanse grandslamtoernooi raakte ze geblesseerd aan haar pols, wat haar tot juni van dit jaar aan de kant hield.

Ook deze editie is de Tsjechische goed op dreef. Eerder won ze al van Naomi Osaka en Jasmine Paolini, de finaliste van Wimbledon en Roland Garros.

Snelle eerste set

Tegen de 28-jarige Haddad Maia (WTA-21) plaatste Muchova in de eerste set direct een break en stootte daarna simpel door naar 6-1.

In de tweede set had Muchova meer te duchten van Haddad Maia, die voor de tweede keer in de kwartfinale van een grandslamtoernooi stond.