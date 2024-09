Sabalenka met verwoestende klappen door naar halve finales US Open

Aryna Sabalenka heeft op de US Open opvallend gemakkelijk de halve finales bereikt. De Belarussin was binnen vijf kwartier klaar met Zheng Qinwen, de olympisch kampioene: 6-1, 6-2.

De nummer twee van de wereld rolde de Chinese eerder dit jaar in de Australian Open-finale op en dankte haar titel in Melbourne vooral aan haar geweldige forehand. Ook nu had Zheng nauwelijks een antwoord op haar verwoestende klappen.

In hun eerste ontmoeting, vorig jaar in New York, was de Belarussin ook al meedogenloos. De 26-jarige Sabalenka haalde voor het vierde jaar op rij de halve finales op het laatste grandslamtoernooi van het jaar en treft daarin Emma Navarro. Zij klopte in de kwartfinales Paula Badosa.