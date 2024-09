ANP Gamer in actie

NOS Nieuws • vandaag, 18:58 'Clubhuis' voor Nederlandse game-industrie verdwijnt: 'Doodzonde'

De Dutch Game Garden in Utrecht verdwijnt. Het is een plek waar gamebedrijven naartoe gingen voor begeleiding, workshops krijgen en ontwikkelaars elkaar kunnen ontmoeten. Vanaf 1 januari is dat voorbij.

Daarmee verliest Nederland een "pilaar" van de game-industrie, zegt algemeen directeur Martine Spaans van brancheorganisatie Dutch Games Association tegen het ANP. "Voor mensen die een studio starten was DGG de eerste instantie waar je aanklopte. Daar zat zo veel kennis."

NOS-economieverslaggever Nik Wouters zegt dat veel Nederlandse ontwikkelaars in Utrecht bij de Dutch Game Garden zijn begonnen. "Als je student bent en je hebt op je opleiding geleerd hoe je games moet maken, dan is de kans groot dat je na je opleiding daar terechtkomt."

Je kunt het vergelijken met een clubhuis voor de 4500 mensen die in de branche werken. "Daar geven mensen uit de game-industrie elkaar feedback, wordt informatie uitgewisseld en is er de mogelijkheid om elkaars spel te spelen."

Geen support

DGG draait op subsidies. Doordat een regeling van de provincie Utrecht verandert, komt de huidige subsidie te vervallen. Er komt wel een nieuwe regeling met andere voorwaarden, maar Dutch Game Garden ziet daar geen mogelijkheden in en wil daar geen aanvraag voor doen. Doorgaan zonder die subsidie vindt de organisatie onverantwoord, omdat de begroting dan niet meer sluitend is.

Game-ontwikkelaar Matthijs van de Laar vindt het besluit doodzonde. Hij ziet dat er wel lokale initiatieven en subsidies zijn, maar dat gebeurt op een veel te kleine schaal. "Er is gewoon geen support voor games in Nederland en dit is daar het ergste voorbeeld van." Volgens de ontwikkelaar is het in buurlanden België en Duitsland beter geregeld met fondsen en broedplekken.

Toenmalig premier Mark Rutte bezocht Dutch Game Garden in 2014:

Peter Laanen, de bestuursvoorzitter van DGG, zegt de beslissing met pijn in het hart te hebben genomen. "Helaas zijn we nu gedwongen om onze deuren te sluiten, maar we kijken met voldoening terug op alles wat we samen hebben bereikt." Laanen zegt trots te zijn op de afgelopen 17 jaar.

De organisatie werd in 2008 opgericht en speelde naar eigen zeggen een cruciale rol in de groei en ontwikkeling van tientallen start-ups en gevestigde gamebedrijven. Meer dan 150 bedrijven hadden een kantoor in het pand. Die bedrijven kunnen daar gewoon blijven. Zij hebben eigen huurcontracten.

De komende maanden bouwt het bedrijf de activiteiten af, tot op 1 januari de deuren sluiten. Om te voorkomen dat het delen van kennis in de branche stopt, kijkt de Dutch Games Association of het zaken van DGG kan overnemen, zoals netwerklunches of mentorprogramma's.

Wereldwijd is het een sombere tijd voor de game-industrie. Veel mensen verliezen hun baan, verschillende studio's sluiten de deuren. De verwachting is dat er zeker tot 2025 nog meer ontslagrondes zullen volgen. Dat heeft onder meer te maken met inflatie, stijgende kosten en fusies binnen de sector.