Sony haalt game na twee weken uit handel: 'Een van grootste flops ooit'

Andere bekende geflopte games:

E.T. the Extra-Terrestrial (1982) - Na het succes van de film van Steven Spielberg dacht producent Atari goud in handen te hebben met de licentie voor een spel. Maar het werd een van de meest legendarische flops in de gamegeschiedenis. Het spel werd naar verluidt in slechts vijf weken in elkaar gezet en dat was aan het resultaat af te zien. Er werden nog wel 1,5 miljoen exemplaren verkocht, maar dat was veel te weinig om de kosten eruit te halen.

Duke Nukem Forever (2011) - Duke Nukem was een populaire gamereeks in de jaren negentig rond de grofgebekte antiheld met dezelfde naam. In 1997 werd een ambitieuze nieuwe titel aangekondigd. Door onder meer personele problemen kwam de titel uiteindelijk pas in 2011 uit. Hoewel de game uiteindelijk wel uit de kosten kwam, maakte hij de verwachtingen totaal niet waar.

Cyberpunk 2077 (2020) - De game Cyberpunk kostte zo'n 300 miljoen dollar om te maken en er was een groot publiek. Acht miljoen mensen bestelden de game voordat die uitkwam. Maar de gamelancering verliep desastreus: er zaten enorm veel foutjes in de game en Sony en Microsoft gaven gebruikers de mogelijkheid om hun geld terug te krijgen. Maar: de makers beloofden beterschap en bleven aan het spel werken en dat werd gewaardeerd. Vorig jaar werd bekend dat het spel 25 miljoen keer werd verkocht.

The Lord of The Rings: Gollum (2023) - "Het spel zit zo vol met fouten dat als de trage besturing je niet doodt, dat gebeurt door haperingen", schreef gamewebsite Kotaku. Ook andere recensies waren niet mals: het spel rond het door schrijver Tolkien bedachte personage Gollum zag eruit alsof het tien jaar eerder was gemaakt en was onspeelbaar, zeiden velen.