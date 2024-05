ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:32 Kijkwijzer-makers komen met Gamewijzer om ouders beter te informeren

De makers van Kijkwijzer hebben Gamewijzer gelanceerd: een website die ouders en opvoeders informatie en tips geeft over hoe ze om kunnen gaan met games en hun gamende kinderen. De wijzer is een initiatief van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM).

Voor games bestaat al sinds 2003 het PEGI-leeftijdsclassificatiesysteem. Dat geeft informatie over mogelijke ongepaste elementen in computerspellen. De Gamewijzer is juist bedoeld om meer voorlichting te geven, zegt directeur van het NICAM Tiffany van Stormbroek.

"We hadden op Kijkwijzer altijd al een overzicht met games en informatie daarover, maar we hebben het nu een eigen plek gegeven. Daar geven we meer informatie aan ouders dan voorheen. We kwamen door onderzoek onder ouders ook te weten dat de behoefte aan een Kijkwijzer voor games groot was."

Gamewoordenboek

De Gamewijzer is vooral een gids waar per game belangrijke aandachtspunten worden benoemdk bijvoorbeeld of het mogelijk is om in de game aankopen te doen en of spelers in contact kunnen komen met vreemden. Ook staan er tips in voor het maken van goede afspraken over schermtijd, handleidingen voor het instellen van ouderlijk toezicht en een gamewoordenboek.

Toch blijft het ook belangrijk om interesse te tonen in de games die je kind speelt, benadrukt Van Stormbroek. "We adviseren ook om met je kind in gesprek te gaan over wat ze spelen en hoe ze spelen. Daarnaast kan het ook handig, leuk en verrassend zijn om bijvoorbeeld gametermen op te zoeken."

Ook over het stoppen met gamen geeft het platform tips. "Daar is bij gezinnen thuis best wel wat strijd over. We geven daarom per game aan hoe het spel gespeeld wordt. Bijvoorbeeld in potjes of in speeltijd, zodat je op een goede manier afspraken kan maken over hoe lang er gespeeld mag worden."