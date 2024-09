NOS Wielrennen • vandaag, 17:53 Roglic wint bergrit en neemt eindelijk rode trui over van O'Connor in Vuelta

Primoz Roglic heeft in de Ronde van Spanje de rode trui overgenomen van Ben O'Connor. Op de slotklim van de negentiende etappe van de Vuelta soleerde de Sloveen knap naar de overwinning. Zo slechtte hij dan eindelijk het overgebleven verschil van vijf seconden met de Australische klassementsleider.

De 34-jarige renner neemt meteen ook een aardig voorschot op zijn vierde winst van de Ronde van Spanje. Zijn belangrijkste belagers O'Connor, Enric Mas en Richard Carapaz volgen op respectievelijk 1.54, 2.20 en 2.54 minuten.

Afsluitende bergrit en tijdrit

Natuurlijk houdt Roglic een kleine slag om de arm, want morgen wacht nog een zeer verraderlijke en loodzware bergrit met zeven bergen en ruim 5.000 hoogtemeters. Hij weet dat er dan nog van alles kan gebeuren in de top tien van het klassement.

Zondag eindigt de Vuelta met een afsluitende tijdrit in Madrid. Van de klassementsmannen is Roglic veruit de beste tijdrijder.

Op voorhand van de rit van vandaag - 173,5 kilometer van Logroño naar de Alto de Moncalvillo - was al duidelijk dat O'Connor de hete adem van Roglic voelde. Roglic knabbelde de afgelopen dagen steeds wat van zijn achterstand af, tot aan slechts vijf seconden.

De Australiër zei defensief te willen koersen om het rood te behouden, hij zal gevoeld hebben dat het zijn laatste dag in het leiderstricot zou worden. De renner van Decathlon-AG2R kan met trots terugkijken op een knappe Vuelta.

Alto de Moncalvillo

Roglic rook bloed met de slotklim in het verschiet, de Alto de Moncalvillo: 8,6 kilometer lang en een gemiddelde stijgingspercentage van 8,9 procent. Dat klinkt niet bijzonder steil, maar zoals zo vaak in Spanje zitten er in zulke bergen stroken van 15 en 16 procent verstopt.

Het zijn bergen die Roglic goed liggen: explosief en loeisteil. Bovendien heeft hij goede ervaringen met de Alto de Moncalvillo. In het coronajaar 2020 was hij hier toenmalig rodetruidrager Carapaz de baas en legde zo de basis voor zijn tweede Vuelta-zege.

Echt veel animo voor een vroege vlucht was er deze etappe dan ook niet. En dat wil best wat zeggen deze Vuelta-editie, want tijdens het gros van de etappes kregen avonturiers ruim baan van het peloton - vaak met voorsprongen van meer dan tien minuten. Liefst negen ritten werden gewonnen door een vroege vluchter.

Vandaag kregen ze geen ruimte. Vijf mannen - Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), Fran Miholjevic (Bahrain), Isaac Del Toro (UAE-Emirates), Vito Braet en Simone Petilli (Intermarché-Wanty) - kwamen nog wel weg, maar het peloton hield ze goed in de gaten.

Vooral door toedoen van de wielerploeg van Roglic, Bora-hansgrohe, bleef de voorsprong gering tot enkele minuten. Vrijwel precies aan de voet van de slotklim was het einde verhaal voor de vluchters.

Strak tempo

Opnieuw zetten de mannen van Roglic zich op kop om de boel met een ongelofelijk strak tempo te controleren. Wat heet: Daniel Martinez reed het voltallige klassement uit het wiel. Alleen zijn ploegmaten Aleksandr Vlasov en Roglic konden volgen.

Martinez en Vlasov gaven alles wat ze hadden, waarna het de beurt was aan Roglic. Hij begon op zo'n 5 kilometer van de top aan een sterke solo in tijdritmodus.

David Gaudu, Carapaz en Mas probeerden nog naar de Sloveen toe te rijden, maar slaagden daar niet in. Gevolg was wel dat O'Connor geïsoleerd kwam te zitten en in zijn eentje de laatste kilometers moest bolwerken. Hij gaf bijna twee minuten toe op Roglic.

Gaudu was de beste van de rest en kwam op 46 seconden van Roglic binnen. Mattias Skjelmose werd derde en Mas vierde. Niemand kon tippen aan Roglic, die zijn vijftiende Vuelta-ritoverwinning behaalde en de koers naar zijn hand zette.