ANP

NOS Wielrennen • vandaag, 17:46 Berrade pakt Vuelta-ritzege in Baskenland, ultieme poging Kruijswijk strandt

Urko Berrade heeft de achttiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De 26-jarige Spanjaard van Kern-Pharma bezorgde zijn ploeg daarmee al de derde ritzege van deze Vuelta.

De Spaanse ploeg doet met een wildcard mee aan de ronde en pakte met Pablo Castrillo ook de twaalfde en vijftiende etappe. Voor aanvang van deze Vuelta boekte de ploeg nooit een zege in een grote ronde.

Ben O'Connor behoudt de leiding van het klassement, net voor Primoz Roglic.

De rit in het noorden van Spanje ging over 179,5 kilometer, van de Baskische hoofdstad Vitoria-Gasteiz naar Maeztu-Parque Natural de Izki. Een rit zoals we die kennen in het Baskenland: constant op en af, met pittige klimmetjes.

Een geschikte etappe voor de aanvallers, die deze Vuelta toch al niet mogen klagen. Vanuit de start probeerden veel renners in de ontsnapping te komen. In het chaotische eerste uur lag de gemiddelde snelheid tegen de vijftig kilometer per uur.

Grote groep

Na ruim 50 kilometer strijd hadden 40 renners zich losgemaakt van de rest van het peloton. Steven Kruiswijk (Visma), Tim Naberman (DSM) en Ide Schelling (Astana) zorgen voor de Nederlandse vertegenwoordiging.

De groep, met ook groenetruidrager Kaden Groves en gekende aanvallers als Marc Soler (UAE) en Stefan Küng (Groupama-FDJ), pakte een voorsprong van minuten op het peloton.

Daarachter deed het peloton het rustiger aan. Aleksandr Vlasov was de best geklasseerde renner in de kopgroep, op ruim 23 minuten achterstand op Ben O'Connor. De drager van de rode trui maakte zich geen zorgen, net als Primoz Roglic (tweede op vijf seconden van O'Connor).

Drie koplopers

In de afdaling van de eerste gecategoriseerde klim van de dag, de Alto de Rivas de Tereso (11km à 3.4%), ging Stefan Küng (Groupama-FDJ) ervandoor uit de groep met koplopers. De Zwitser kreeg landgenoot Mauro Schmid (Jayco AlUl) en de Tsjech Mathias Vacek (Lidl-Trek) mee.

De drie pakten ruim een minuut voorsprong, maar op de beklimming van de Puerto Herrera (5.6km à 8.4%) viel de achtervolgende groep uiteen en de beste klimmers pikten de drie vluchters op.

Marc Soler (UAE) griste de bergpunten mee en nam de trui over van zijn ploeggenoot Jay Vine.

Strijd in klassement

Terwijl een kopgroep van twaalf renners, met onder anderen Kruijswijk, Küng, Schmid, Vacek, Vlasov, Soler en Lazkano, zich opmaakte voor een gevecht om de ritzege, ontbrandde daarachter ook de strijd tussen de klassementsmannen.

Op de Puerto Herrera stak Richard Carapaz de lont in het vat. Met twee EF-ploeggenoten blies hij de groep der favorieten op.

Rodetruidrager Ben O'Connor kwam in de problemen, net als nummer vijf van het klassement Mikel Landa (T-Rex Quick-Step).

De Australiër O'Connor herpakte zich met behulp van ploeggenoten en sloot weer aan, maar voor Landa was de schade te groot. De Bask verloor minuten en zakte naar de tiende plaats in het klassement.

Aanval Kruijswijk

Vooraan waagde Kruijswijk met nog zes kilometer te gaan een poging. In de aanval kreeg hij Berrade mee. De 26-jarige Bask liet de Nederlander al rap achter zich en soleerde naar de streep. In de rit door het Baskenland, de enige in deze editie van de Vuelta, boekte hij zijn eerste profzege.

Mauro Schmid won het sprintje van de groep en kwam als tweede over de finish in Maestu. Pau Miquel, ploeggenoot van ritwinnaar Berrade, wordt derde. Kruijswijk werd tiende.