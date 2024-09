AFP Kaden Groves

NOS Wielrennen • vandaag, 18:09 Late aanvallers kunnen net niet verrassen in Vuelta, derde zege sprinter Groves

Kaden Groves heeft in het kletsnatte Santander de zeventiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De sprinter van Alpecin-Deceuninck was de sterkste in de massasprint, die door late aanvalspogingen van onder anderen Victor Campenaerts flink verstoord werd.

Pavel Bittner (DSM-firmenich-Post NL) werd tweede, Vito Braet (Intermarché-Wanty) kwam als derde over de streep.

Het puntenklassement lijkt door de sprintzege van Groves beslist. De Australiër kreeg de groene trui na het uitvallen van Wout van Aert om zijn schouders en neemt die, als hij zondag de finish haalt in Madrid, voor het tweede jaar op rij mee naar huis. Vorig jaar was de Alpecin-spinter ook al goed voor drie zeges in de Vuelta.

O'Connor blijft klassementsleider

Rodetruidrager Ben O'Connor kwam in het slechte weer niet verder in de problemen. Hij verloor de afgelopen dagen veel terrein en maakt zich op voor een pittig slotweekend, waarin Primoz Roglic slechts vijf seconden moet goedmaken om de leiding over te nemen.

AFP Thomas Champion, Thibault Guernalec, Xabier Isasa en Jonas Gregaard in de kopgroep

De sprinters zagen vandaag als hun laatste kans op een ritzege, al moesten in de 141,5 kilometer lange etappe met start in Arnuero wel twee stevige beklimmingen worden bedwongen.

Op de Alto de la Estranguada (5,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 8,7 procent) en de Alto del Caracol (7,2 kilometer à 6,2 procent) werd echter nauwelijks gekoerst. Met een kopgroep van vier renners vooruit was de situatie overzichtelijk.

Na de top van de tweede klim volgden ruim zestig kilometer in vooral dalende lijn, daar nam de ploeg van Groves het heft in handen om het gat te dichten.

Xabier Isasa (Euskaltel), Thibault Guernalec (Arkéa-B&B Hotels), Thomas Champion (Cofidis), Jonas Gregaard (Lotto-Dstny) reden al vanaf de eerste kilometers vooruit door Cantabrië in het grillige noorden van Spanje. In de slotfase merkten zij dat het waarschijnlijk niet voor de prijzen was.

Aanvallen in laatste kilometers

De voorsprong van het viertal, op de piek bijna vijf minuten, werd door berenwerk van onder anderen Groves' Nederlandse ploeggenoot Oscar Riesebeek dichtgereden. Riesebeek moest nog even extra aanzetten toen erkend tijdrijder Victor Campenaerts in de aanval ging, maar de Belg kwam niet ver.

Met nog tien kilometer voor de wielen werd Champion als eerste van de vluchters ingerekend door het peloton en haperde de samenwerking bij het overgebleven drietal. Omdat er nog steeds een gaatje was, roken Campenaerts, Zwitsers kampioen Mauro Schmid en Max Poole toch nog een kansje met een late aanval.

In de stromende regen werd hun dappere poging de kop ingedrukt door Groves, die met een machtige sprint naar de zevende Vuelta-ritwinst in zijn carrière sprintte.