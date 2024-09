ANP Ridouan Taghi

NOS Nieuws • vandaag, 08:51 Taghi verplaatst binnen EBI, kan contact hebben met andere Marengo-verdachte

Ridouan Taghi is eind juli verplaatst naar een andere afdeling binnen de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. In dit deel zitten ook veroordeelden als Saïd R. en Willem Holleeder.

Taghi werd in februari, samen met Saïd R. en Mario R. veroordeeld tot levenslang in het veelbesproken Marengo-proces. Saïd R. wordt gezien als de rechterhand van Taghi.

De detentieadvocaat van Taghi bevestigt de overplaatsing, maar is verbaasd. Normaal gesproken adviseert het OM om medeverdachten gescheiden te houden en ze niet in hetzelfde complex te zetten als het proces nog bezig is. Zowel Saïd R. als Ridouan Taghi is in hoger beroep gegaan tegen de levenslange gevangenisstraf.

Zoon

De EBI had speciaal voor Taghi's komst een extra vleugel gebouwd, de E1, zodat hij volledig afgesloten van de andere gevangenen zijn straf kon uitzitten.

Mogelijk heeft verplaatsing te maken met de komst van Faissal Taghi, Ridouan's 23-jarige zoon. Die werd eind juli aan Nederland uitgeleverd nadat hij was opgepakt in Dubai. Hij wordt ervan verdacht het criminele netwerk van zijn vader te hebben voortgezet.

Het Openbaar Ministerie en de directeur van de EBI geven echter geen verdere details over de beweegredenen achter de verplaatsing.

Crimineel netwerk

Taghi werd in 2019 gearresteerd als hoofdverdachte in het Marengo-proces. De grote rechtszaak tegen kopstukken van een groot crimineel netwerk dat verantwoordelijk is voor meerdere moorden en liquidaties.

2:59 Ridouan Taghi: lang ongrijpbaar, maar nu levenslang achter de tralies