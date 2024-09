Filmend raadslid krijgt eerste boete op nieuwe ringweg Groningen

Normaal gesproken gebruikt Van Gelder een dashcam als hij in de auto iets wil opnemen, zo zegt hij, maar die had hij nu niet bij de hand. Daarom filmde hij met zijn telefoon in de hand. "Ik weet ook wel dat het niet mag, maar ik dacht dat er om kwart voor elf niemand meer op de ringweg was die het zou volgen", zegt hij.