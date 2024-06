RTV Noord Het concert vond plaats in de tunnelbak

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 09:17 Concert in nieuwe tunnelbak ringweg Groningen: 'Dit beleef je nooit meer'

In Groningen is gisteravond een concert gehouden in de nieuwe tunnelbak aan de zuidelijke ringweg. Omwonenden mochten daar gratis naartoe als goedmakertje voor de overlast rond de werkzaamheden.

"In veertig jaar heb ik al heel wat plekken gezien, maar zo in een tunnel op een snelweg is de eerste en ook de laatste keer, dus uniek", zegt dirigent Peter Kleine Schaars tegen RTV Noord.

Duizend stoeltjes

Al sinds 2017 wordt in Groningen gewerkt aan een nieuwe zuidelijke ringweg. Volgens de huidige planning wordt de nieuwe weg vanaf 2 september in gebruik genomen. Dan mag het verkeer weer met 80 kilometer per uur over de weg razen, maar gisteren mochten zo'n duizend mensen plaatsnemen op stoeltjes voor een groot podium.

Het podium stond in de tunnel. Klarinettist Nienke Vrolijk vond het heel bijzonder, want het was wel even anders dan parkeren bij de artiesteningang van een theater. "Dit beleef je nooit meer. We zijn hier allemaal met pendelbusjes heen gebracht via de andere kant van de ring, waar ook werkzaamheden zijn. Dat was al een hele happening."

Dirigent Kleine Schaars: "Straks kunnen we tegen anderen zeggen als we hier overheen rijden: 'kijk, daar zaten wij op stoeltjes en speelden we muziek'."

Bewoners konden het cadeautje van de aannemer wel waarderen. "We liepen nu de polonaise, straks staan we misschien hier in de file. Hopen we niet natuurlijk, maar dit is veel leuker", zegt een buurtbewoner na afloop van het concert.