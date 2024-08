Persbureau Meter Duizenden mensen wandelden vandaag over de nieuwe ringweg

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 15:11 Wandelaarsfile bij open dag op nieuwe ringweg Groningen

In Groningen zijn duizenden mensen afgekomen op een open dag op de nieuwe ringweg. Vandaag konden mensen al lopend een kijkje nemen op de nieuwe snelweg. Dat leidde tot flinke drukte.

De snelweg gaat morgenavond open voor het verkeer en om die reden was de nieuwe weg tussen het Julianaplein en de Europaweg vandaag voor een keer opengesteld voor wandelaars. Naast de open dag op de ringweg is er vanavond ook nog een gratis concert van het Noord Nederlands Orkest in Martiniplaza om de opening van de ring te vieren.

Rijen bij in- en uitgang

Volgens de organisatie achter het evenement, Aanpak Ringweg Zuid, zijn er tot nu toe al ruim 10.000 mensen op afgekomen. De opkomst leidde op enkele plekken tot drukte. Zo ontstonden volgens RTV Noord zowel bij de in- als bij de uitgang van de ringweg files van wandelaars die de weg wilden bekijken of er juist vanaf wilden.

Ook de pendelbussen van en naar de weg en Martiniplaza zaten overvol. De organisatie riep mensen daarom op om met de fiets te komen.

RTV Noord Mensen staan in de rij om over de snelweg te kunnen wandelen

Vanwege de drukte heeft de organisatie enkele maatregelen genomen. "We hebben extra in- en uitgangen gecreëerd", zegt een woordvoerder tegen de omroep. "Dat doen we via de op- en afritten, die tot nu toe vanwege de veiligheid dicht waren gebleven."

Ondanks de drukte is de sfeer er niet minder om, zegt de woordvoerder. "We hebben ruim negen kilometer asfalt waar mensen terechtkunnen, er is dus genoeg ruimte."