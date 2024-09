Vrouw (31) dood na steekpartij in Leimuiden

Een 31-jarige vrouw die gisteren werd neergestoken in Leimuiden is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

De steekpartij vond gisteren rond 08.15 uur plaats in een woning. Ook een man van 33 raakte daarbij gewond. Hij wordt door de politie gezien als verdachte en is aangehouden. De man ligt nog in het ziekenhuis, hij zal later worden verhoord.