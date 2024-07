ANP In 2019 werd voor het slachtoffer in Kerkrade een stille tocht gehouden

In samenwerking met L1 Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 17:41 Levenslang in hoger beroep voor vermoorden ex-vriendin in Kerkrade

Een 57-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin in Kerkrade. Het 42-jarige slachtoffer werd in 2019 op klaarlichte dag doodgestoken.

De vrouw werd op 10 juli voor haar woning door Roberto H. aangevallen. Volgens het hof kon de man niet accepteren dat zij enkele maanden eerder de relatie had uitgemaakt en contact had met een andere man. Voorafgaand aan de moord had de vrouw al meerdere keren aangifte gedaan tegen H. omdat hij haar bedreigde en tegen anderen had gezegd dat hij haar zou vermoorden.

De verdachte had een contact- en locatieverbod, maar wist volgens het hof via een smoes toch in contact te komen met zijn ex. Hij wachtte haar met een mes op bij haar woning. Toen H. het slachtoffer zag, stak hij haar in haar tuin en sneed vervolgens op de stoep haar keel door. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen. Veel mensen zagen het gebeuren.

'Patroon van fors geweld en antisociaal gedrag'

De rechtbank veroordeelde de man eerder tot een gevangenisstraf van 20 jaar en tbs met dwangverpleging. Zowel de verdachte als het Openbaar Ministerie, dat levenslang had geëist, ging in hoger beroep.

Volgens het gerechtshof doet de straf van de rechtbank te weinig recht aan de ernst van de feiten. "Het leven van de man laat een patroon zien van fors geweld en antisociaal gedrag", stelt het hof.

Zo is de man in het verleden vaker veroordeeld voor zware geweldmisdrijven, onder meer voor doodslag, meldt regionale omroep L1 Nieuws. Hij kreeg toen zeven jaar cel opgelegd en heeft een tbs-behandeling van dertien jaar ondergaan. "Volgens de psychiater en de psycholoog die de man onderzochten heeft dit het gevaar op herhaling echter niet verminderd. Zij schatten dat hoog in", stelt het hof. "De man is en blijft moeilijk peilbaar."

Geen verantwoordelijkheid genomen

Het hof acht bewezen dat H. zich schuldig heeft gemaakt aan moord. Gezien zijn verleden en het hoge risico op herhaling ziet het hof af van een nieuwe tbs-behandeling en komt het uit op een levenslange gevangenisstraf.

Volgens het hof heeft H. de vrouw "op gruwelijke wijze" om het leven gebracht. "De verdachte heeft de schuld steeds in de schoenen van het slachtoffer geschoven en nooit verantwoordelijkheid voor zijn handelen genomen. Hierdoor heeft de verdachte het leed van de nabestaanden vergroot."