Man aangehouden in onderzoek naar doodgestoken vrouw in Zwolle

De politie heeft gisteravond een 30-jarige man aangehouden in verband met de dood van een 67-jarige vrouw. Zij werd dinsdag neergestoken op een parkeerplaats in Zwolle.

De politie startte direct een groot onderzoek en gaat uit van een misdrijf. In dat onderzoek is een dag later de verdachte uit Zwolle aangehouden. Het is niet bekend of het slachtoffer en de man elkaar kenden.