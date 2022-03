Man (37) zwaargewond door steekpartij in Eindhoven

In Eindhoven is een 37-jarige man gisteravond zwaargewond geraakt bij een steekpartij op straat. Het slachtoffer zou door de dader uit het niets zijn aangesproken en daarna zijn neergestoken.

Het slachtoffer heeft de politie verteld dat hij op de Nieuwe Emmasingel liep, toen hij rond 23.00 uur door de dader werd aangesproken. Vervolgens stak de man op het hoofd van het slachtoffer in, meldt Omroep Brabant. Die sloeg op de vlucht en zakte even verderop in elkaar.

Omstanders vonden het slachtoffer op een parkeerplaats met diverse steekwonden in zijn hoofd. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was hij op dat moment aanspreekbaar.

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was van de steekpartij. Ook de dader is nog niet gevonden. De politie doet onderzoek en roept getuigen om zich te melden.