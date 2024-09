Wekdienst: 3/9: Paus in Indonesië • Eerste vragenuur na reces

Wat kan je vandaag verwachten?

Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben de Duitse minister Lemke van Milieu opgeroepen om "grenzen te stellen aan de lozing" van PFAS in de Rijn. Drinkwaterbedrijven zijn voor hun productie afhankelijk van water uit de Rijn. Volgens het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven RIWA-Rijn voldoet Duitsland met de lozingen niet aan de afspraken over waterkwaliteit die nationaal en in Europees verband per wet zijn gemaakt.