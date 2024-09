AFP Jordan Lotomba in het shirt van OGC Nice

NOS Voetbal • vandaag, 18:38 Feyenoord heeft vervanger Geertruida binnen: Lotomba tekent voor drie jaar

Feyenoord heeft zich versterkt met Jordan Lotomba. De 24-jarige verdediger komt over van de Franse club OGC Nice en tekent een contract voor drie seizoenen in Rotterdam. De Zwitser is de opvolger van Lutsharel Geertruida, die naar RB Leipzig vertrok.

Lotomba is achtvoudig international van Zwitserland en speelde in de afgelopen vier seizoenen 121 competitieduels in de Franse Ligue 1.

De verdediger staat niet bekend om zijn scorend vermogen: hij wist in zijn tijd in Nice twee keer het net te vinden in de competitie. In Frankrijk speelde Lotomba overigens voornamelijk als rechtsback.

AFP Jordan Lotomba

De verdediger speelde in 2019 met Young Boys al eens tegen Feyenoord in de groepsfase van de Europa League. In De Kuip werd het toen 1-1.

"Het publiek ging toen tekeer alsof het een WK-finale was, heel indrukwekkend", aldus Lotomba. "Daarnaast heeft mijn oud-ploeggenoot Calvin Stengs mij ook veel positieve dingen over de club verteld."

Voordat Lotomba in 2017 bij Young Boys speelde, maakte hij op 17-jarige leeftijd bij Lausanne Sport zijn debuut op het hoogste Zwitserse niveau.

