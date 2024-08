Klassieker gepland op woensdag 30 oktober, het 'eerste passende moment'

De eredivisiewedstrijd tussen Feyenoord en Ajax die aanstaande zondag gespeeld had moeten worden, is opnieuw ingepland op woensdag 30 oktober om 18.00 uur.

"Op zoek naar een nieuwe datum en kijkend naar de speeldagenkalender van het Nederlandse betaald voetbal is dit het eerste moment dat passend is ten opzichte van de overige wedstrijden van Feyenoord en Ajax en waarbij er sprake is van minimaal twee etmalen volledige rust tussen wedstrijden", schrijft de KNVB in een persbericht.