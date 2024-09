Renewi Tour voor vierde keer prooi voor Belg Wellens, De Lie wint slotetappe

De Belg Tim Wellens heeft de Renewi Tour op zijn naam geschreven. De coureur van UAE Emirates mocht zondag de leiderstrui in ontvangst nemen en volgde daarmee zichzelf op als winnaar van de etappekoers op Nederlands en Belgisch grondgebied.

Eerder won Wellens de wedstrijd ook al in 2014 en 2015.

De vijfde en laatste etappe, een rit van 202 kilometer tussen Menen en Geraardsbergen, werd een prooi voor Arnaud De Lie, die in de slotfase samen met Wellens was ontsnapt. In de beslissende beklimming van de Muur van Geraardsbergen plaatste de Belgisch kampioen de beslissende demarrage.