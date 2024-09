Christelijke en openbare school worden samen één: 'Geen wanklank gehoord'

In het Friese dorp Aldeboarn gaan kinderen van de christelijke basisschool én de openbare basisschool vanaf morgen samen naar een nieuwe school. Twee verschillende vormen van onderwijs samenvoegen bleek best een uitdaging, zegt directeur Nynke Venema tegen Omrop Fryslân .

Op beide scholen zaten vorig zo'n 70 kinderen. Omdat het aantal leerlingen terugliep en de twee schoolgebouwen verouderden, werd onderzocht of een fusie tussen de twee mogelijk was.

Pittig

"Er werd een identiteitscommissie opgericht, die zich daar vooral mee bezighield", zegt Venema. Die keek vooral naar het onderwijs en de identiteit. "Dat was een pittig jaar, waarin we gesprekken voerden over wat we los moesten laten. Maar ook over wat we daarvoor terugkrijgen."