Filipijnse kustwacht Beelden uit een video van de Filipijnse kustwacht van het incident

NOS Nieuws • vandaag, 01:25 Filipijnen en China beschuldigen elkaar van bewust rammen kustwachtschepen

De Filipijnen en China beschuldigen elkaar van het met opzet rammen van kustwachtschepen tijdens een incident dat gisteren gebeurde in de Zuid-Chinese Zee. Het is een nieuwe oplaaiing van de spanning in het gebied.

Volgens de Filipijnse regering werd het kustwachtschip, de BRP Teresa Magbanua, drie keer geramd door de Chinese kustwacht. Daarbij raakte het schip beschadigd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalde deze lezing en stelde dat het Filipijnse schip "zijn vrijheid van navigatie uitoefende in de exclusieve economische zone (EEZ) van de Filipijnen".

Internationale wateren

China claimt dat bijna de gehele Zuid-Chinese Zee van het land is, ook al behoort die officieel tot internationale wateren. Daardoor zijn er in het gebied confrontaties met andere landen. Zo zijn er regelmatig botsingen van Chinese schepen met Filipijnse schepen bij pogingen om Filipijnse matrozen te bevoorraden.

Deze matrozen zijn aanwezig in delen van de zee die door zowel China als de Filipijnen worden geclaimd. Een voorbeeld van een gewelddadige confrontatie was in juni toen meerdere Filipijnse boten klemgevaren werden door de Chinese kustwacht en de Chinezen met bijlen in de rubberen boten hakte. Maandag kwam het tot een confrontatie bij Sabina Shoal, een betwist atol.

Amerikaanse leger

Net als bij die confrontaties stelt Peking bij de confrontatie van gisteren weer dat de Filipijnen hier schuld dragen. Volgens een woordvoerder van Chinese kustwacht "botste het Filipijnse schip opzettelijk" met het Chinese kustwachtschip toen het manoeuvreerde. Ook herhaalde de woordvoerder de claim dat het Chinese schip in zijn recht stond.

De Filipijnen worden in het conflict bijgestaan door het Amerikaanse leger. Het hoofd van de zogenoemde Indo-Pacific Command, dat in het gebied actief is, zei afgelopen dinsdag dat het Amerikaanse leger openstaat voor overleg over het escorteren van Filipijnse schepen in de betwiste wateren.

Verschillende landen eisen eilandjes op in de Zuid-Chinese Zee. Correspondent Mustafa Marghadi ging in juni naar het gebied toe:

