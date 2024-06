Filipijnen woest op China na clash op zee: 'Schaamteloze agressie'

Op beelden die de Filipijnse marine heeft vrijgegeven, is te zien hoe meerdere Filipijnse boten worden klemgevaren door de Chinese kustwacht. Vervolgens hakken Chinezen met onder meer bijlen in op de rubberen boten.

De Filipijnse boten voeren in de buurt van een zandbank in de Zuid-Chinese Zee, de Second Thomas Shoal. Daar ligt een aan de grond gelopen oorlogsschip vanwaar Filipijnse militairen proberen te voorkomen dat China het gebied bezet.