NOS Nieuws • vandaag, 14:03 Schrik zit er goed in na nieuw steekincident Duitsland, veiligheid onder de loep

Politie schiet man met mes dood. Vrouw steekt zes mensen neer in bus. Drie doden bij mesaanval op stadsfeest.

Het zijn nieuwskoppen uit Duitsland uit de afgelopen week. Zeker na de aanslag op het stadsfeest in Solingen, vorig weekend, zijn de oosterburen extra alert op geweld met messen. Veiligheidsmaatregelen bij evenementen worden opgeschroefd en de politiek vraagt zich af: voldoet de wetgeving wel?

Het laatste incident was gisteravond. In een bus bij Siegen stak een vrouw in op passagiers. Zes mensen raakten gewond, drie van hen zijn in levensgevaar.

Anders dan in Solingen was het in Siegen geen terreurdaad, zegt de politie. Duitse media melden dat de vrouw psychische problemen had. In Solingen was de dader een Syrische asielzoeker. Dat leidde tot stevige reacties. Binnen enkele dagen besloot de regering tot strengere asielregels.

In Siegen zit de schrik er ook goed in. De stad ligt in dezelfde deelstaat als Solingen en de bus was op weg naar een stadsfeest, wat in Solingen het doelwit was.

Als gevolg van die aanslag waren de veiligheidsmaatregelen in Siegen aangescherpt. "We streven naar het hoogst mogelijke veiligheidsniveau", zei de burgemeester vooraf. Het feest gaat dit weekend wel door, al is de vraag of er nog zoveel bezoekers komen als was verwacht.

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers: De discussie over het toenemende aantal mesaanvallen in Duitsland staat niet los van de discussie over migratie. Zo spreekt de radicaal-rechtse AfD in campagnes, in toespraken en op sociale media voortdurend van Messermänner die het land in komen. En dat is een boodschap die veel weerklank vindt bij potentiële kiezers van de partij. Opvallend is dat de politie de laatste tijd nadrukkelijk oproept om geen desinformatie te verspreiden op sociale media. Daar heeft de politie meermaals berichten over mesaanvallen die niet bleken te kloppen, moeten ontkrachten.

In Duitsland is dezer dagen amper een groot evenement waar de veiligheidsmaatregelen als gevolg van 'Solingen' niet zijn aangescherpt, of waar veiligheid niet hét thema is voor organisatie en bezoekers.

Neem het stadsfeest dit weekend in Haltern am See, over de grens bij Winterswijk. Daar is in ieder geval extra politie-inzet; meer wil de burgemeester er niet over kwijt. "Absolute veiligheid is niet mogelijk, maar we willen alles doen wat mogelijk is om het veiligheidsgevoel van mensen te verstevigen", zei hij deze week in een lokale krant.

Altijd een op maat gemaakt plan

In Duitse media leggen meer burgemeesters uit waar ze mee bezig zijn. Zo zegt de burgemeester van Mainz, waar dit en volgend weekend een wijnfeest met 300.000 bezoekers is, dat er voor ieder evenement een op maat gemaakt veiligheidsplan is. Gemeente, politie en organisatie werken daarvoor samen. Maar deskundigen zeggen ook dat niet ieder risico altijd kan worden uitgesloten.

De veiligheidsdiscussie heeft ook het Oktoberfest bereikt, het grootste en bekendste volksfeest van Duitsland, dat over drie weken begint. De organisatie kondigde na de aanslag in Solingen meer en intensievere controles aan bij de ingangen van het feestterrein. Net als eerdere jaren mogen messen en rugzakken niet mee naar binnen.

dpa Picture-Alliance Deze in beslag genomen messen presenteerde de Duitse politie eerder deze week

Politiek Berlijn was al voor de aanslag bezig met de messenproblematiek. Het aantal steekincidenten steeg vorig jaar met bijna 6 procent, tot zo'n 9000. In de eerste helft van dit jaar was vooral rond stations een verdere toename te zien van geweld met messen.

Minister Faeser van Binnenlandse Zaken kondigde daarom half augustus een strengere wapenwet aan. Het moet strafbaar worden om messen met een lemmet van meer dan zes centimeter bij je te hebben. Nu ligt de grens bij twaalf centimeter. Stiletto's moeten in het openbaar helemaal worden verboden.

Faeser roept bovendien gemeenten om op meer lokale messenverboden in te stellen - en daar ook op te handhaven. Dat laatste leidde meteen tot kritiek, onder meer van politiebonden. Die zeggen dat dat wensdenken is zolang personeelstekorten niet zijn opgelost.

Cijfers uit Hamburg laten wel zien wat voor winst bij handhaving te behalen is. Sinds 1 oktober geldt daar rond het hoofdstation een messenverbod. Bij controles zijn sindsdien meer dan 500 wapens in beslag genomen, waaronder 350 messen. "Ieder mes dat we innemen, is een risico minder", zegt de betrokken wethouder.