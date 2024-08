AFP Archieffoto van Duitse politie-auto

NOS Nieuws • vandaag, 20:48 Politie in Duitsland schiet man dood die 'agenten aanviel met twee messen'

In het Duitse Moers heeft de politie een man van 26 doodgeschoten. Hij zou met twee messen agenten hebben aangevallen. Eerder kwam er een melding binnen dat hij een voorbijganger had aangevallen en anderen had bedreigd. Zijn motief is nog onduidelijk.

Het Openbaar Ministerie en de lokale politie melden dit in een gezamenlijke verklaring. Het onderzoek loopt naar wat er precies is gebeurd. Het incident komt vier dagen na de aanslag in Solingen. Vanwege die dodelijke steekpartij kondigde bondskanselier Scholz gisteren strengere wapenwetten aan.

Fataal verwond

Het incident in Moers, net over de grens bij Venlo, gebeurde rond 14.45 uur. De politie heeft bekendgemaakt dat de verdachte een Duitser was, maar gaf verder geen details. "Agenten gebruikten hun vuurwapen en de man werd fataal verwond", staat in de verklaring. De autoriteiten zeggen niet of er rekening wordt gehouden met een mogelijke terreurdaad.

Bij de aanslag in Solingen werden vrijdagavond drie mensen gedood. De Syrische Issa al H. meldde zichzelf later bij de politie. De autoriteiten gaan ervan uit dat hij handelde met een terroristisch motief. De aanslag is opgeëist door terreurorganisatie Islamitische Staat.

Omdat H. asiel had aangevraagd in Duitsland, is de politieke discussie over migratie aangewakkerd. Oppositiepartij CDU heeft ervoor gepleit om geen vluchtelingen meer op te nemen uit Afghanistan en Syrië. De uiterst rechtse partij AfD roept al langer op tot zulke maatregelen.