ANP

NOS Nieuws • vandaag, 08:25 Wekdienst 25/8: Burgemeester Aboutaleb neemt afscheid • Formule 1-race in Zandvoort

Goedemorgen! Vertrekkend burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb neemt op een festival afscheid van de inwoners van zijn stad. En Max Verstappen gaat op het circuit van Zandvoort op jacht naar zijn vierde opeenvolgende zege.

Eerst het weer: Vanmorgen flink wat zon, maar in het noorden valt lokaal een bui. Vanmiddag is het overal wisselend bewolkt, maar op een lokale bui na blijft het droog. Het wordt maximaal een graad of 20. Morgen valt nog een enkele bui en vanaf dinsdag is het zonnig en warm zomerweer.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Rotterdammers kunnen 's middags op een festival in het Park afscheid nemen van vertrekkend burgemeester Ahmed Aboutaleb. Er zijn acht podia met onder meer muziek en dans. Ook spreekt Aboutaleb de inwoners toe.

Max Verstappen gaat in de Formule 1 op jacht naar zijn vierde achtereenvolgende zege in de Grote Prijs van Nederland. De race op het uitverkochte circuit van Zandvoort begint om 15.00 uur.

In de negende etappe van de Ronde van Spanje doorkruisen de wielrenners de Sierra Nevada. Na de Alto de El Purche en een dubbele beklimming van de Alto de Hazallanas eindigt de race met een afdaling naar Granada.

Het is de laatste dag van het EK 3x3-basketbal voor vrouwen en mannen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Om 12.00 uur zijn de halve finales en 's avonds staan de finales op het programma.

Wat heb je gemist?

Israël heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Hezbollah-doelen in het zuiden van Libanon. Volgens Israël gebeurde dat omdat Hezbollahstrijder van plan waren om grootschalig raketten af te vuren op Israël. Er zouden in Zuid-Libanon tientallen doelen, waaronder raketlanceerinstallaties, zijn getroffen, aldus het leger.

Hezbollah vuurde later in de nacht, rond 05.00 uur, naar eigen zeggen meer dan 300 raketten en ook drones af op Israël. Volgens Hezbollah ging het om een "grootschalige aanval" als vergelding voor het doden van commandant Fuad Shukr, eind vorige maand bij een Israëlische aanval in Beiroet. Het Israëlische leger zegt dat de meeste raketten en drones van Hezbollah boven het noorden van Israël zijn onderschept. Het is niet duidelijk om hoeveel het gaat.

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Ander nieuws uit de nacht:

Vermoedelijke dader mesaanval Solingen geeft zichzelf aan bij politie: Een Syrische man van 26 gaf zichzelf over aan de politie, meldt Der Spiegel. Volgens Duitse media zat hij onder het bloed toen hij zich meldde. Bij de mesaanval kwamen drie mensen om het leven. Afgelopen avond deed de Duitse politie een inval in een vluchtelingenopvang, vlak bij de plek van de aanval. Daarbij werd ook iemand aangehouden. De mesaanval is opgeëist door de terroristische organisatie Islamitische Staat. Of de vermoedelijke dader connecties heeft met IS is niet bekend.

Verdachte opgepakt voor brandstichting bij synagoge in Zuid-Frankrijk: Gisterochtend werden enkele auto's en een ingang bij de synagoge in brand gestoken in de badplaats La Grande-Motte, vlak bij Montpellier. Op bewakingsbeelden was een man te zien met een Palestijnse vlag om zijn middel en in zijn handen had hij twee flessen, mogelijk met een brandbare vloeistof. President Macron spreekt van een terreurdaad.

Franse tv: Russische topman van berichtenapp Telegram opgepakt in Parijs: Dat meldt de Franse tv-zender TF1. Volgens de tv-zender staat de Russische Doerov op een Franse opsporingslijst omdat Telegram nauwelijks informatie deelt over zijn gebruikers met de autoriteiten en daarom medeplichtig is aan drugshandel, fraude en terrorisme.

En dan nog even dit:

In België is een groot tekort aan muntgeld. Dat is een probleem, want nieuwe munten slaan kost veel geld, terwijl er op zich genoeg munten zijn. Daarom heeft de Belgische overheid een oproep gedaan om muntgeld uit te geven.

2:29 Sla je spaarvarken stuk en geef munten uit, is oproep aan Belgen

Fijne zondag!