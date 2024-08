Reuters Techmiljardair Pavel Doerov op een conferentie in Spanje in 2016

NOS Nieuws • gisteren, 23:30 • Aangepast vandaag, 03:53 Franse tv: Russische topman van berichtenapp Telegram opgepakt in Parijs

De Russische techmiljardair Pavel Doerov van de berichtenapp Telegram is in Frankrijk gearresteerd, meldt de tv-zender TF1. Toen Doerov met zijn privévliegtuig was geland op de luchthaven Le Bourget bij Parijs werd hij opgepakt, zegt TF1 op basis van bronnen.

Het nieuws is nog niet bevestigd door de autoriteiten. Ook over de reden van zijn arrestatie is officieel nog niets bekendgemaakt. De Russische ambassade in Frankrijk laten weten dat het "onmiddellijke stappen" zet om duidelijkheid te krijgen over de arrestatie.

'Op Franse opsporingslijst'

Volgens TF1 stond de 39-jarige Rus op een Franse opsporingslijst en is hij aangehouden omdat Telegram niet of nauwelijks informatie deelt over zijn gebruikers. Daarmee is de leiding van het bedrijf volgens de Franse justitie medeplichtig aan onder meer drugshandel, fraude, terrorisme en het witwassen van geld, aldus TF1.

Een van de bronnen van de tv-zender stelt dat "Doerov op Telegram talloze overtredingen en misdaden liet plegen, waarbij hij niets deed om (dat) te matigen of (met de autoriteiten) mee te werken."

Telegram werd in 2013 opgericht door de Russische broers Nikolai en Pavel Doerov, die ook de oprichters zijn van VK, de Russische variant van Facebook. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de arrestatie van topman Doerov.