Directeur Nigel de Jong ziet roofbouw op voetbalsters: 'Dit gaat zo niet langer'

Geanimeerd vertelt Nigel de Jong over zijn vakantie naar Kroatië. Over Dubrovnik, over de kiezelstranden, de waterschoentjes die de oud-topvoetballer daar droeg. "Met van die ouderwetse gespen. Ik hoop niet dat iemand me daar op de gevoelige plaat heeft vastgelegd."

Tussen neus en lippen door komt de technisch directeur van de KNVB ook meteen tot de kern van het gesprek: "Het was erg lekker in Kroatië, maar in de voetbalwereld voelt de zomer eigenlijk nooit echt als een vakantie."

De Jong (39) heeft de pers op deze bloedhete middag op de KNVB-campus verzameld om te praten over overbelasting in het vrouwenvoetbal, de volle speelkalender en het gebrek aan rustperiodes voor voetbalsters.

Het zijn onderwerpen die professionele voetbalsters al een tijdje aan de kaak stellen. Zo vertelde Oranje-speelster Daniëlle van de Donk eens aan de NOS dat ze tijdens haar carrière nooit langer dan tien aaneengesloten dagen vakantie heeft gehad.

Gevolg is dat het vrouwenvoetbal geteisterd wordt door zware knieblessures, waaronder Oranje-internationals Vivianne Miedema en Jill Roord; en onlangs nog Victoria Pelova. Daar komt bij dat een groot deel van de Europese speelsters kampt met psychische overbelasting.

Roofbouw

"Als we in dit tempo doorgaan, plegen we echt roofbouw op de speelsters", aldus de 81-voudig Oranje-international, die nu bijna twee jaar in dienst is bij de KNVB. "Dit gaat zo niet langer."

Daarom bonsde De Jong samen met technisch directeuren van andere voetbalbonden op de deuren bij de Europese (UEFA) en de wereldvoetbalbond (FIFA). "Dat heb ik de afgelopen periode wel veel gedaan, ja. Het gaat erom hoe hard je stem is."

Dan, lachend: "Misschien worden ze inmiddels wel een beetje gek van me."

Er volgden vele gesprekken en er komen een paar veranderingen aan. "Ik ben er tevreden over dat we meer continuïteit krijgen in de speelkalender. In het verleden werd die op het laatste moment door de FIFA geïnitieerd. Het vrouwenvoetbal werd altijd een beetje om de mannenwereld heen gebreid."

De Jong: "Ook wordt de rustperiode in de zomer voor vrouwen wat langer, tussen de twee en drie weken. We wilden eigenlijk vier weken, maar dat blijkt erg lastig." Daarnaast wordt een interlandperiode geschrapt.

Wedstrijden inpompen

Maar ook De Jong weet dat dit slechts lapmiddelen zijn die het algehele probleem niet zullen oplossen. Het vrouwenvoetbal ontwikkelt zich in razend tempo. De Nederlandse internationals voetbalden de afgelopen vier jaar elke zomer een eindtoernooi.

En dan was er nog de introductie van de Nations League, die de kalender extra vol maakte. In 2026 komt daar ook het WK voor clubteams bij. Nog meer wedstrijden.

"Is dat bevorderlijk voor het vrouwenvoetbal? Ik denk het niet", zegt de oud-voetballer van onder meer Ajax en Manchester City. De Jong zou graag zien dat het zes weken durende WK voor clubteams wordt uitgesteld. "We kunnen er wel veel wedstrijden inpompen, maar waar zijn dan de rustperiodes?"

Hij durft de stelling wel aan: "Ik denk dat het te snel gaat met de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Het is moeilijk. Het duurt denk ik nog wel jaren voordat we in Nederland de maatstaf van de internationale top zullen aantikken."

Hij tikt een paar keer op de tafel. "We moeten vooral kijken hoe we het vrouwenvoetbal aan de onderkant kunnen ontwikkelen. De jeugd. Bij de amateurs, de clubs, de nationale elftallen."

Jonge voetbalsters geven volgens De Jong aan juist méér wedstrijden te willen spelen. Ze zijn nauwelijks gewend aan vijf of zes keer per week trainen, laat staan krachttraining. Het blijkt moeilijk om vervolgens de zware belasting bij de profs te verdragen. Met dus flinke blessures tot gevolg.

Uitstroom van meiden

Nederlandse clubs moeten volgens hem flinke stappen maken met hun jeugdopleiding voor meisjes. "Qua academies is alles nog niet zo goed geregeld als bij de mannen. Veel speelsters komen nog steeds door vanuit de amateurs."

Haast jaloers kijkt hij naar de flinke aanwas van voetbalsters in topland Spanje. "Voetbal zit zo diep in hun cultuur. Die meiden blijven gewoon doorvoetballen, terwijl we in Nederland zien dat de uitstroom van meiden in Nederland tussen de 12 en 16 jaar nog heel hoog is."

"Daarom moeten we de faciliteiten voor meisjesvoetbal verbeteren", zegt hij. Hij noemt betere trainers, ploegen, sportcomplexen en méér wedstrijden in de jeugd.

Als Nederland mee wil met het topniveau van landen als Spanje en Engeland, zegt De Jong, dan moet de intensiteit omhoog, al vanuit de jeugd. Met bovendien een sterkere eredivisie. "Dat kan alleen als we een grotere en betere kweekvijver creëren."