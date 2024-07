Telstar-Hera Leon Annokkée van Telstar en Marieke Visser van Hera presenteren het gecombineerde shirt

NOS Voetbal • vandaag, 18:02 Nieuwe vrouwenprofclub Hera verder met Telstar: 'Beste kans om in eredivisie te komen' Jonna ter Veer redacteur NOS Sport

Hera United, de nieuwe vrouwenvoetbalprofclub in de maak, gaat per direct de samenwerking aan met Telstar vrouwen. "Het is onze beste kans om in de eredivisie te komen", zegt Hera-oprichter Marieke Visser.

Het komende seizoen willen Hera en Telstar gezamenlijk de jeugdopleiding van de club onder de rook van Amsterdam versterken. Vanaf seizoen 2025/2026 zal de vrouwentak van Telstar opgaan in Hera als dit op grond van de regelgeving van de KNVB mogelijk is.

"We nemen het eredivisie- en beloftenteam mee. Voor ons een mooie versnelling naar de eredivisie en voor Telstar een manier om het voortbestaan van de vrouwentak te waarborgen, nu ze aan steeds meer licentie-eisen moeten voldoen." De jeugdopleiding van Telstar blijft in Velsen-IJmuiden.

'Win-win-situatie'

Leon Annokkée, algemeen directeur van Telstar, ziet de nieuwe samenwerking als een win-win-situatie: "Voor een kleinere bvo als Telstar is het op de lange termijn steeds lastiger om mee te blijven doen op het hoogste niveau, door de aanscherping van de licentie-eisen en de forse investering die nodig is. De samenwerking met Hera United is een ultieme kans om ons werk op het vlak van vrouwenvoetbal voort te zetten en tegelijk relevant te blijven voor meiden in de regio."

De 40-jarige Visser bedacht het idee voor Hera United vorig jaar mei uit verbazing dat de vrouwen van Ajax na de landstitel in 2023 geen officiële huldiging kregen. "Dat zou bij de mannen nooit zijn gebeurd."

Haar plan? Een nieuwe Amsterdamse club met de focus op vrouwen. "Waar vrouwen niet hoeven te vechten voor hun plek. Voor erkenning. Voor een goed salaris of de beste faciliteiten."

'Wij willen een voetbalclub waar de vrouwen altijd op nummer één staan'

Nadat ze hiermee in de media kwam, trok Telstar zelf aan de bel, vertelt ze. "Tien procent van hun budget gaat naar de vrouwen. Dat is procuentueel heel veel, alleen kwalitatief natuurlijk heel weinig."

Op dit moment kan Hera nog geen betaaldvoetbalorganisatie worden. De KNVB onderzoekt nu onder welke voorwaarden een club gericht op vrouwen mag toetreden en komt in het najaar met voorstellen hiertoe. Maar dat het volgens de wet gelijke behandeling mogelijk gemaakt moet worden, is inmiddels juridisch vastgesteld.

Mijlpaal

Visser krijgt hier kippenvel van. "Dit is zo'n mijlpaal. Het betekent dat we een systeem veranderd hebben. Dit is niet zo groot als het moment dat vrouwen stemrecht kregen of een eigen bankrekening mochten openen. Maar voetbal is wel volkssport nummer één in Nederland. Dat een profclub gericht op vrouwen er moet komen, is een hele grote stap in de richting van gendergelijkheid."

Dat is ook iets waar Telstar zich al jaren hard voor maakt. Ze speelden tot dit jaar eens per jaar in een regenboogshirt, wat een groter statement is dan het dragen van een regenboogband.

Pro Shots

Het komende seizoen wil Hera niet alleen investeren in de jeugdopleiding, maar ook al in de eerste twee vrouwenteams.

"De begroting van Telstar voor de vrouwen is vier ton. Wij gaan kijken hoe we de teams financieel kunnen versterken. We zullen een aantal speelsters contracteren, maar ook zorgen voor gezonde maaltijden op wedstrijddagen. Alles wat nodig is om het fundament te verstevigen."

Er is wel een risico. Met de op handen zijnde promotie-degradatieregeling kan Telstar, dat dit seizoen als voorlaatste eindigde, degraderen. "Dat is dan zo", zegt Visser nuchter. "Oorspronkelijk zouden we ook in de eerste divisie hebben moeten beginnen."