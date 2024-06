International Pelova scheurt kruisband en staat maanden aan de kant

Oranje-international Victoria Pelova heeft de voorste kruisband in haar knie gescheurd. Ze liep de blessure op in het EK-kwalificatieduel van vorige week met Finland (1-1) , waarin ze al na twaalf minuten naar de kant moest. De middenvelder van Arsenal staat maanden aan de kant.

Het Nederlands elftal zal Pelova moeten missen in de kwalificatieduels voor het EK van volgend jaar in Zwitserland. Volgende maand wachten duels met Italië en Noorwegen.

De 25-jarige Pelova is niet de eerste voetbalster met deze blessure. Eerder dit seizoen werden ook internationals Jill Roord en Aniek Nouwen getroffen. Ook Vivianne Miedema is nog steeds herstellende van de knieblessure.

In het vrouwenvoetbal is veel aandacht voor de toenemende belasting van internationale topvoetbalsters. De opvallende toename van kruisbandblessures wordt daarmee in verband gebracht. Op de lijst van geblesseerden staan ook Beth Mead, Alexia Putellas, Marie-Antoinette Katoto, Leah Williamson, Catarina Macario en Sam Kerr.