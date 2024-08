Drukte op snelwegen rond Utrecht, 'gaat langzaamaan de goede kant op'

Zoals verwacht is het vandaag opnieuw druk op de wegen rond Utrecht vanwege de afsluiting van de A2 tussen de knooppunten Oudenrijn en Everdingen. Volgens de ANWB neemt de vertraging op de meeste wegen af nu de vrijdagmiddagspits op zijn einde loopt. Maar vooral op de A27 in zuidelijke richting blijft het erg druk.

Op de A12 bij Utrecht waren er problemen na een ongeluk. Een van de rijbanen werd gesloten, wat leidde tot een lange file. Inmiddels is de rijstrook vrijgegeven en neemt de vertraging af.

Rijkswaterstaat had voorspeld dat vandaag de drukste dag tot nu toe zou kunnen worden, omdat de vakantie in het midden van het land voorbij is en veel vakantiegangers uit de regio Noord terugkomen. De grootste drukte werd verwacht tussen 14.00 en 18.00 uur, en er werd dan ook geadviseerd om tussen die tijdstippen niet de weg op te gaan.