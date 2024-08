Maori-koning Tuheitia (69) overleden

Correspondent Australië, Nieuw Zeeland en Pacifische eilanden Meike Weijers:

"De Maori-koning heeft een heel belangrijke rol, ook al is die vooral symbolisch. De inheemse Maori-gemeenschap is verdeeld in verschillende iwi, ofwel stammen. In 1858 werd voor het eerst een koning aangesteld die de stammen kon verenigen. Dat is enorm belangrijk geweest bij onder meer onderhandelingen over het Verdrag van Waitangi, het stichtingsdocument van Nieuw-Zeeland waarin afspraken staan over de rol van de inheemse bevolking.

Na een periode van rouw zullen Maori-stamhoofden een nieuwe koning aanwijzen. Dat hoeft geen familie te zijn van de overleden koning. De nieuwe koning wordt bekendgemaakt op de dag van de uitvaart, net voordat koning Tuheitia Paki begraven wordt."