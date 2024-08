Overleg coalitiepartijen en kabinet Prinsjesdagplannen diep de nacht in

Het overleg tussen de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB met premier Schoof en minister Heinen van Financiën over de begrotingsplannen voor 2025 is nog steeds bezig. Rond 18.00 uur kwamen de fractievoorzitters aan op het ministerie van Financiën om de voorstellen van het kabinet te bespreken.

NSC-leider Omtzigt en VVD-leider Yesilgöz kwamen lopend aan en zeiden tegen de wachtende journalisten dat ze op een goede afloop vertrouwden. De VVD-leider zei vooral te willen weten "of de werkende Nederlanders meer geld in hun portemonnee" zouden krijgen.

Afstand

De verwachting was dat het overleg rond 21.00 uur klaar zou zijn en dat het een soort bijpraatsessie zou zijn. Het is namelijk een extraparlementair kabinet waar de coalitiepartijen in de Tweede Kamer op een grotere afstand staan van het kabinet. Nu de fractievoorzitters zo lang binnen zitten, lijkt het er steeds meer op dat er toch onderhandeld wordt en dat de partijen onderdelen willen aanpassen en aanscherpen. Wat er precies binnen gebeurt, is onbekend.