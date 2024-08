Villa Vie Residences De Odyssey

vandaag, 18:47 • Aangepast vandaag, 19:58 Cruise om de wereld van drie jaar begint met drie maanden wachten in Belfast

De passagiers van een drie jaar durende cruise rond de wereld wachten in Belfast al drie maanden op vertrek. Hun schip, de Villa Vie Odyssey, had onderhoud nodig, maar er zijn ook problemen met de roeren en het certificeren van het schip.

Overdag lijkt het verblijf op de Odyssey net een normale cruise met maaltijden, filmvoorstellingen en ander entertainment. De passagiers kunnen ook mee met uitjes naar bezienswaardigheden of zelfs tripjes naar het buitenland, allemaal betaald door de rederij.

Maar 's avonds moeten ze van boord en worden ze in hotels ondergebracht. "Ik heb mijn paraplu nog nooit zo vaak nodig gehad en neem mijn regenjas overal mee naartoe", zegt een passagier uit Florida tegen de BBC.

Een stel dat eerder in Nicaragua woonde maakt er het beste van. Ze hebben ondertussen een treinrondreis door Spanje en weekendtrips naar Engeland en Groenland gemaakt. Ook Belfast kennen ze nu goed. "We hebben in elk restaurant gegeten en Guinness gedronken in elke pub", zegt de man van het stel tegen de Britse omroep.

Een ander stel zegt tegen Business Insider dat ze tijdens de vertraging Italië, Kroatië, Slovenië en Zweden hebben bezocht. De rederij vergoedt de kosten.

Volgende week

Als het goed is gaat de reis volgende week echt beginnen. "We zijn bezig met de laatste tests en verwachten volgende week te vertrekken", zegt de topman van de rederij tegen Business Insider. De Odyssey gaat dan eerst naar Bremerhaven, daarna volgen Amsterdam en Lissabon.

De Villa Vie Odyssey is een 30 jaar oud cruiseschip dat een grondige opknapbeurt heeft gehad. Het is de bedoeling dat hij om de drie en een half jaar aan een reis om de wereld begint en daarbij 425 bestemmingen in 147 landen aandoet.

Passagiers kunnen een hut huren, maar er ook een kopen zodat ze een neverending cruise kunnen maken. De aanschafprijs van een hut varieert van 90.000euro tot 812.000 euro.

Op meerjarige cruises rust geen zegen, bleek ook eind vorig jaar. Life at Sea Cruises zou in november vertrekken voor een wereldreis van drie jaar, maar nadat de vertrekdatum meerdere keren was uitgesteld, kwam in november het hoge woord eruit. De maatschappij moest bekennen dat er helemaal geen schip was.