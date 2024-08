Taakstraf voor mannen die Pegida-voorman in Arnhem belaagden

In Arnhem heeft de politierechter acht mannen veroordeeld tot honderd uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Die straffen kregen ze voor hun betrokkenheid bij de ongeregeldheden in Arnhem begin dit jaar rond een actie van Pegida-voorman Edwin Wagensveld.

Wagensveld had die dag toestemming voor een demonstratie op het Jansplein in Arnhem. Hij wilde daar een koran in brand steken. Er was ook een tegendemonstratie aangekondigd, die van de burgemeester op een ander plein gehouden moest worden.