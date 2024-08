anp minister Agema

NOS Nieuws • vandaag, 12:22 Agema stuurt voorlopig geen mpox-vaccins naar Afrika

Nederland stuurt voorlopig geen vaccins tegen mpox naar Afrika, maar minister Agema van Volksgezondheid sluit niet uit dat dat in de toekomst alsnog gebeurt. De Wereldgezondheidsorganisatie bestempelde de opmars van een nieuwe variant van het virus in Afrika eerder als internationale noodsituatie en deed een oproep aan andere landen om Afrika te steunen.

Verschillende landen hebben daarop gezegd dat ze vaccins naar Afrika sturen. Onder meer Duitsland doet dat. Maar Agema is dat nu niet van plan.

'In Nederland precies de aanbevolen voorraad'

Ze benadrukte vandaag nog eens dat Nederland 100.000 doses van het vaccin in voorraad heeft en dat dat precies de hoeveelheid is die het RIVM heeft aanbevolen voor gebruik bij een eventuele uitbraak in Nederland: "Ik kan niet de voorraden van andere landen bekijken. Die staan er misschien anders voor."

De minister wees er ook op dat een deel van de voorraad over een jaar over de houdbaarheidsdatum heengaat. Ze heeft opdracht gegeven nieuwe vaccins te bestellen: "Als die er zijn, heb ik meer doses in voorraad dan het advies vraagt en dan kunnen we ook overwegen om te gaan doneren."

Wanneer de nieuwe vaccins er zijn, weet ze niet, maar mogelijk is dat in het voorjaar van volgend jaar. Agema benadrukte dat ze op zich niet tegen het sturen van vaccins is.